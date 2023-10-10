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Платят ли за специальное использование воды садоводческие и огороднические общества: разъяснение

20:55, 10 октября 2023
Объектом налогобложения рентной платой является фактический объем воды, используемый водопользователями.
Платят ли за специальное использование воды садоводческие и огороднические общества: разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, являются ли плательщиками рентной платы за специальное использование воды садоводческие и огороднические общества.

Так, плательщиками рентной платы за специальное использование воды (далее – рентная плата) являются, в частности, первичные водопользователи – субъекты хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения без образования юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица – предприниматели, использующие и/или передающие вторичным водопользователям воду, полученную путем забора воды из водных объектов.

При этом п. 255.1 Налогового кодекса не предусмотрены исключения из плательщиков для субъектов, получивших разрешение на специальное водопользование.

Объектом обложения рентной платой является фактический объем воды, используемый водопользователями.

Согласно пп. 255.4.10 НКУ рентная плата не взимается за воду, используемую садоводческими и огородническими обществами (кооперативами).

Таким образом, за объемы воды, изъятые из водных объектов садоводческими и огородническими обществами (кооперативами) на основании разрешения на специальное водопользование и непосредственно использованные ими, рентная плата не взимается, а объект налогообложения рентной платой (использованный объем воды) декларируется с указанием в р. 10.2 расчета рентной платы за специальное использование воды коэффициента в размере 0 (ноль).

За объемы воды, изъятые из водных объектов садоводческими и огородническими обществами (кооперативами) на основании разрешения на специальное водопользование и переданные (реализованные) другим категориям потребителей, использующих такую воду в предпринимательской деятельности, рентная плата взимается, а объект налогообложения (использованный (переданный/реализованный) объем воды) декларируется с указанием в р. 10.2 расчета рентной платы за специальное использование воды коэффициента в размере 1 (один).

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