Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В Украине

«Охотились» на ПВО и «сливали» данные военных ВСУ: в Запорожье разоблачили агенток фсб

21:14, 10 октября 2023
За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 000 гривен.
«Охотились» на ПВО и «сливали» данные военных ВСУ: в Запорожье разоблачили агенток фсб
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Запорожье разоблачили еще двух агенток фсб, которые разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Одна из злоумышленниц пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Еще она «сливала» в фсб фамилии и номера телефонов своих родственников – бойцов ВСУ и их воюющих на передовой боевых собратьев.

Кроме этого, во время «дружеских разговоров» российская агентка записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

Другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

«За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.

Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений сил обороны по соответствующим локациям.

При этом сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель фсб.

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.

В ходе обысков у обеих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики