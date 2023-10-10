«Охотились» на ПВО и «сливали» данные военных ВСУ: в Запорожье разоблачили агенток фсб

За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 000 гривен.

В Запорожье разоблачили еще двух агенток фсб, которые разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Одна из злоумышленниц пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Еще она «сливала» в фсб фамилии и номера телефонов своих родственников – бойцов ВСУ и их воюющих на передовой боевых собратьев.

Кроме этого, во время «дружеских разговоров» российская агентка записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

Другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

«За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.

Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений сил обороны по соответствующим локациям.

При этом сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель фсб.

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.

В ходе обысков у обеих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.