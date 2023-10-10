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  1. В Україні

«Полювали» на ППО та «зливали» дані військових ЗСУ: у Запоріжжі викрили агенток фсб

21:14, 10 жовтня 2023
За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 000 гривень.
«Полювали» на ППО та «зливали» дані військових ЗСУ: у Запоріжжі викрили агенток фсб
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У Запоріжжі викрили ще двох агенток фсб, які розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору дані українських захисників. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Одна із зловмисниць намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Ще вона «зливала» до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

Крім цього, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

«За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті.

Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями.

Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях», - сказано у повідомленні.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник фсб.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

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