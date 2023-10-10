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Прикордонній службі розширять повноваження, - на розгляд Ради подали законопроект

Депутати від «Слуги народу» пропонують змінити закон про прикордонний контроль та надати більше прав Прикордонній службі.

Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Андрій Гайченко про законопроект щодо автоматичного зняття арештів з рахунку: «Людина зможе сплатити свій борг і забути про нього»

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

Володимир Зеленський підписав закон про відновлення декларування чиновників

НАЗК повинно буде до середини грудня відкрити декларації посадовців для громадськості, але не всі.

  1. Суд інфо

Обрано голову Турійського районного суду Волинської області

14:27, 10 жовтня 2023
Суд очолив Роман Тітівалов.
Обрано голову Турійського районного суду Волинської області
Фото: Турійський райсуд Волинської області
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На зборах суддів Турійського районного суду Волинської області 9 жовтня було обрано голову суду. Про це інформує пресслужба судової установи.

Так, строком на три роки  до 9 жовтня 2026 року Турійський районний суд Волинської області очолюватиме Роман Тітівалов. 

Раніше ми писали, що обрано голову Суворовського районного суду Одеси. 

Також обрали голову Нововолинського міського суду Волинської області. 

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