Обрано голову Турійського районного суду Волинської області

Суд очолив Роман Тітівалов.

Фото: Турійський райсуд Волинської області

На зборах суддів Турійського районного суду Волинської області 9 жовтня було обрано голову суду. Про це інформує пресслужба судової установи.

Так, строком на три роки до 9 жовтня 2026 року Турійський районний суд Волинської області очолюватиме Роман Тітівалов.

Раніше ми писали, що обрано голову Суворовського районного суду Одеси.

Також обрали голову Нововолинського міського суду Волинської області.

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