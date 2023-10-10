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  1. В Україні

ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та ВЛК

11:21, 10 жовтня 2023
До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб.
ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та ВЛК
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На виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й військово-лікарських комісіях.

«І хоча переважна більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обовʼязки, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань своїм службовим становищем чи перевищення повноважень», - зазначили у Бюро.

Загалом, зазначили там, у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК та ВЛК. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

«В межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень. Фігуранти і учасники цих схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень», - розповіли у Бюро.

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