В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины работники ГБР усилили системную работу по противодействию злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссиях.

«И хотя большинство работников ТЦК и ВВК добросовестно выполняют свои обязанности, во многих регионах случаются случаи злоупотреблений своим служебным положением или превышения полномочий», - отметили в Бюро.

В общей сложности, отметили там, в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой ТЦК и ВВК. В суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщило о подозрении еще 58 лицам.

«В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн гривен. Фигуранты и участники этих схем понесут заслуженное наказание. Благодаря работе ГБР суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен», - рассказали в Бюро.

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