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  1. Суд инфо

Избран председатель Турийского районного суда Волынской области

14:27, 10 октября 2023
Суд возглавил Роман Титивалов.
Избран председатель Турийского районного суда Волынской области
Фото: Турийский райсуд Волынской области
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На собрании судей Турийского районного суда Волынской области 9 октября был избран председатель суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, сроком на три года до 9 октября 2026 года Турийский районный суд Волынской области будет возглавлять Роман Титивалов.

Ранее мы писали, что избран председатель Суворовского районного суда Одессы.

Также избрали председателя Нововолынского городского суда Волынской области.

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