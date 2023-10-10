Избран председатель Турийского районного суда Волынской области

Суд возглавил Роман Титивалов.

Фото: Турийский райсуд Волынской области

На собрании судей Турийского районного суда Волынской области 9 октября был избран председатель суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, сроком на три года до 9 октября 2026 года Турийский районный суд Волынской области будет возглавлять Роман Титивалов.

Ранее мы писали, что избран председатель Суворовского районного суда Одессы.

Также избрали председателя Нововолынского городского суда Волынской области.

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