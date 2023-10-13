Вручення повісток: що заборонено робити працівникам ТЦК

Процес вручення повістки має свої певні правила, врегульовані законодавством.

Українцям розповіли, що не можуть робити працівники військкоматів під час вручення повісток. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню Telegraf.

Він пояснив, що працівник ТЦК не може застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.

Так, представники ТЦК при врученні повісток не можуть:

передавати повістку через родичів та знайомих;

застосовувати силу чи утримування людини;

забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.

Істомін додав, що зараз немає планів змінювати принцип видачі повісток.

«Перш за все, якщо повістки надсилати через «Дію», то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок», – наголосив він.

За його словами, для того аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства.

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