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Вручення повісток: що заборонено робити працівникам ТЦК

07:33, 13 жовтня 2023
Процес вручення повістки має свої певні правила, врегульовані законодавством.
Вручення повісток: що заборонено робити працівникам ТЦК
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Українцям розповіли, що не можуть робити працівники військкоматів під час вручення повісток. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню Telegraf.

Він пояснив, що працівник ТЦК не може застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.

Так, представники ТЦК при врученні повісток не можуть:

  • передавати повістку через родичів та знайомих;
  • застосовувати силу чи утримування людини;
  • забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.

Істомін додав, що зараз немає планів змінювати принцип видачі повісток.

«Перш за все, якщо повістки надсилати через «Дію», то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок», – наголосив він.

За його словами, для того аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства.

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