Вручення повісток: що заборонено робити працівникам ТЦК

Українцям розповіли, що не можуть робити працівники військкоматів під час вручення повісток. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню Telegraf.
Він пояснив, що працівник ТЦК не може застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.
Так, представники ТЦК при врученні повісток не можуть:
- передавати повістку через родичів та знайомих;
- застосовувати силу чи утримування людини;
- забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.
Істомін додав, що зараз немає планів змінювати принцип видачі повісток.
«Перш за все, якщо повістки надсилати через «Дію», то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок», – наголосив він.
За його словами, для того аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.