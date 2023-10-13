Вручение повесток: что запрещено делать работникам ТЦК

Украинцам рассказали, что не могут делать работники военкоматов при вручении повесток. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию Telegraf.
Он пояснил, что работник ТЦК не может применять силу к военнообязанному. Приглашение в военкомат также действительно только в случае вручения лично.
Так, представители ТЦК при вручении повесток не могут:
- передавать повестку через родственников и знакомых;
- применять силу или содержание человека;
- забирать документы, телефон, заходить на приватную территорию без полиции и основания.
Истомин добавил, что сейчас нет планов изменять принцип выдачи повесток.
«Прежде всего, если повестки посылать через «Дію», то все граждане должны иметь смартфон – далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение», – подчеркнул он.
По его словам, для того, чтобы ввести е-повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.