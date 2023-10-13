Вручение повесток: что запрещено делать работникам ТЦК

Процесс вручения повестки имеет свои правила, урегулированные законодательством.

Украинцам рассказали, что не могут делать работники военкоматов при вручении повесток. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию Telegraf.

Он пояснил, что работник ТЦК не может применять силу к военнообязанному. Приглашение в военкомат также действительно только в случае вручения лично.

Так, представители ТЦК при вручении повесток не могут:

передавать повестку через родственников и знакомых;

применять силу или содержание человека;

забирать документы, телефон, заходить на приватную территорию без полиции и основания.

Истомин добавил, что сейчас нет планов изменять принцип выдачи повесток.

«Прежде всего, если повестки посылать через «Дію», то все граждане должны иметь смартфон – далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение», – подчеркнул он.

По его словам, для того, чтобы ввести е-повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.