Підстави, за яких визначення результатів виконання завдань держслужбовцями не здійснюється: роз’яснення НАДС щодо змін

Новою підставою не проведення визначення результатів виконання завдань та не затвердження висновку є тимчасова відсутність державного службовця на службі протягом семи місяців підряд.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо змін до переліку підстав, за яких визначення результатів виконання завдань державними службовцями не здійснюється. Документ з’явився на офіційному сайті НАДС.

У відомстві зазначили, що статтею 44 Закону України № 889-VIII «Про державну службу» передбачено, що результати службової державних службовців щороку підлягають оцінюванню. Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних затверджується Кабінетом Міністрів України.

«Відповідно до пункту 9 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, (далі - Порядок) оцінювання проводиться поетапно:

визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники);

визначення результатів виконання завдань;

затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (крім випадків, коли жодне із визначених завдань не підлягає оцінюванню).

Пункт 14 Порядку містить перелік підстав, за яких визначення результатів виконання завдань та затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі- висновок) не проводяться.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 949 «Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» згаданий пункт 14 Порядку викладено в новій редакції.

Так, відповідно до оновленої редакції пункту 14 Порядку визначення результатів виконання завдань та затвердження висновку не проводяться, якщо період між визначенням завдань і ключових показників та прийняттям наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань становить менше трьох місяців, а також якщо на дату прийняття такого наказу (розпорядження) державний службовець:

тимчасово відсутній на службі протягом семи місяців підряд;

перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

відсутній на службі у зв'язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду;

відсутній на службі у зв'язку з проходженням спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді відповідно до статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

відсутній на службі у зв'язку з призупиненням дії трудового договору;

відсторонений від виконання посадових обов'язків (повноважень) у порядку, визначеному законом.

Таким чином, новою підставою не проведення визначення результатів виконання завдань та не затвердження висновку є тимчасова відсутність державного службовця на службі протягом семи місяців підряд.

Звертаємо увагу, що державний службовець може бути тимчасово відсутній протягом семи місяців підряд, як з однієї причини, так і за сукупності декількох (різних) причин.

При цьому вихідні та святкові дні (неробочі дні), що переривають тимчасову відсутність державного службовця, не будуть впливати на безперервність вказаного семимісячного періоду, оскільки протягом таких днів державний службовець не здійснював свої функції та повноваження.

Головною умовою правильного застосування цього пункту є те, що державний службовець має бути тимчасово відсутнім на роботі протягом семи місяців підряд у звітному періоді і продовжує бути відсутнім на момент прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань», - йдеться у роз’ясненні.

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