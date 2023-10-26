Скасування довідки ВПО: які підстави та як цього уникнути

Що потрібно знати про скасування статусу внутрішньо переміщеної особи.

Статус внутрішньо переміщеної особи дає право на визначені законодавством виплати та пільги. Однак за певних обставин цей статус можна втратити.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, які підстави для скасування довідки ВПО та як цього уникнути, якщо тривала відсутність людини за місцем проживання обумовлена обʼєктивними причинами.

Підстави та порядок скасування статусу ВПО врегульовані нормами Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Коли довідка ВПО може бути скасована

Довідка ВПО скасовується, якщо людина:

подала заяву про відмову від довідки;

повернулася до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала завідомо недостовірні відомості;

скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу aбo на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність інедоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення.

Після скасування довідки припиняється виплата допомоги на проживання.

Хто приймає рішення про скасування довідки ВПО

Рішення про скасування дії довідки приймає керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання людини.

Відомості про прийняте рішення невідкладно вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Чи сповістять людину, що її довідку ВПО скасовано

Так. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення зобов’язані повідомити людину про скасування статусу ВПО упродовж трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Чи повинна людина повідомити про тривалу відсутність за місцем проживання

Так. Якщо людина понад 60 днів відсутня за місцем проживання, то це дає обґрунтовані підстави вважати, що вона повернулася до покинутого місця постійного проживання. Наслідком є втрата статусу ВПО.

Про тривалу відсутність обов’язково потрібно повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від’їзду.

Що може свідчити про те, що людина повернулася до покинутого місця постійного проживання

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є:

дані, отримані з державних реєстрів;

дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

дані, отримані в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Чи можна продовжити термін відсутності за місцем проживання, щоб не втратити статус ВПО

Так, якщо у ВПО є обґрунтовані причини для продовження строку відсутності за місцем проживання понад 60 днів.

Для цього потрібно подати письмову заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Після розгляду заяви строк відсутності може бути збільшено до 90 днів.

Чи можна оскаржувати рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

Так. Рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб за наявності підстав можуть бути оскаржені до окружного адміністративного суду.

Оскаржувати можна, наприклад, рішення про скасування дії довідки ВПО або відмову у розгляді заяви про відмову від довідки.

Людина може звертатися до суду, якщо отримала письмову відмову та/або рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.