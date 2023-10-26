Збирав дані для ворога: настоятеля храму на Сумщині засуджено до 15 років за ґратами

Клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення рф.

Настоятель храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату фсб і збирав розвіддані про систему оборони Сумщини, отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Насамперед ворога цікавили геолокації підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

Контррозвідка СБУ затримала російського агента у рясі в березні цього року під час спроби передачі розвідінформації до фсб», — йдеться у повідомленні.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

«Як встановило слідство, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення рф.

У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви.

Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався «втемну» використовувати місцевих жителів, у яких випитував «потрібну» інформацію під виглядом побутових розмов.

Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону.

Одержану розвідінформацію російський агент передавав своєму куратору з фсб через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об’єктів з прив’язкою до місцевості», — зазначили в СБУ.

При обшуках за адресою проживання клірика та у храмі УПЦ (МП) виявлено мобільні телефони, якими він спілкувався з агресором, а також прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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