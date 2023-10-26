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Собирал данные для врага: настоятель храма на Сумщине приговорен к 15 годам за решеткой

00:00, 26 октября 2023
Клирик был дистанционно завербован агрессором после начала полномасштабного вторжения в рф.
Собирал данные для врага: настоятель храма на Сумщине приговорен к 15 годам за решеткой
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Настоятель храма УПЦ (МП), который входил в агентурный аппарат фсб и собирал разведданные о системе обороны Сумщины, получил реальный срок заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«В первую очередь, врага интересовали геолокации подразделений ВСУ и учредительные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

Контрразведка СБУ задержала российского агента в рясе в марте этого года при попытке передачи развединформации в фсб», — говорится в сообщении.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

«Как установило следствие, клирик был дистанционно завербован агрессором после начала полномасштабного вторжения в рф.

В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих, в том числе во время общения с прихожанами церкви.

Для сбора разведывательных сведений предатель пытался «втемную» использовать местных жителей, у которых выспрашивал «нужную» информацию под видом бытовых разговоров.

Также он фиксировал локацию украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона.

Полученную развединформацию российский агент передавал своему куратору по фсб через анонимные мессенджеры, используя текстовые сообщения и медиафайлы объектов с привязкой к местности», — отметили в СБУ.

При обыске по адресу проживания клирика и в храме УПЦ (МП) обнаружены мобильные телефоны, которыми он общался с агрессором, а также прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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