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  1. В Украине

Каждый может найти свое место: в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

23:41, 25 октября 2023
В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, заявил представитель разведки Андрей Юсов.
Каждый может найти свое место: в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине
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В Украине продолжается полномасштабное вторжение, поэтому в системе защиты каждый украинец может найти себе место. Об этом заявил в интервью "Эспрессо" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Что касается мобилизационных мероприятий в Украине: у нас идет полномасштабное вторжение и война за выживание. Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи, так или иначе почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там — это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена. Они, к сожалению, погибают. В системе защиты Украины может найти себе место каждый украинец и украинка — это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях.

В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю — каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины", — сказал он.

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