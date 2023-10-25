Кожен може знайти своє місце: в ГУР зробили заяву щодо мобілізації в Україні

У Силах безпеки та оборони потрібні фахівці з величезної кількості напрямків та спеціалізацій, заявив представник розвідки Андрій Юсов.

В Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце. Про це заявив в інтерв'ю "Еспресо" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Що стосується мобілізаційних заходів в Україні: у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там - це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть. В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка - це не обов'язково має бути участь в штурмових діях.

У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю - кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України", — сказав він.

Раніше ми писали, на який термін можна отримати відстрочку від мобілізації.

Також повідомлялося, що мають знати військовозобов'язані про вручення повісток.

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