Словаччина призначила нового прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своєю позицією щодо України.

Джерело фото: aktuality.sk

У середу президент Словаччини Зузана Чапутова затвердила склад нового уряду та призначила Роберта Фіцо на пост прем'єр-міністра країни. Роберт Фіцо є лідером антиукраїнської партії Smer. Крім того, були й інші призначення антиукраїньких чиновників, – пише aktuality.sk.

Новий прем'єр-міністр висловив вдячність президенту за призначення членів кабінету. Фіцо також відзначив, що Словаччина пройшла складний шлях у своєму становленні та впевнено ступила з «правильної ноги», при цьому називаючи сучасне суспільство дегенеративним.

Новина також включає інформацію про склад нового уряду Словаччини, де міністром оборони став колишній глава Міністерства внутрішніх справ Роберт Каліняк, а голову Міністерства закордонних справ Словаччини обрали Юрая Бланара, який раніше висловлював сумніви стосовно ситуації в Україні та надавав поради Києву.

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