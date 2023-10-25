Сховав під ковдрою: водій вантажівки спробував незаконно вивезти свого сина за кордон, фото

Батько хотів вивезти 21-річного сина, який не мав законних підстав для перетину кордону.

На кордоні з Польщею прикордонники затримали 44-річного водія вантажівки, який намагався незаконно вивезти свого 21-річного сина за кордон, заховавши під ковдрою у кабіні. Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Зазначається, що інцидент трапився у ніч на 25 листопада на пункті пропуску «Рава-Руська». Батько хотів вивезти 21-річного сина, який не мав законних підстав для перетину кордону.

Хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, загорнувшись у ковдру.

Юнака притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Також йому загрожує відповідальність за ухилення від мобілізації.

Водію вантажівки, загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Прикордонники скерували повідомлення про порушників до поліції.

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