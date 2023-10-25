Спрятал под одеялом: водитель грузовика попытался незаконно вывезти своего сына за границу, фото

Отец хотел вывезти 21-летнего сына, не имевшего законных оснований для пересечения границы.

На границе с Польшей пограничники задержали 44-летнего водителя грузовика, пытавшегося незаконно вывезти своего 21-летнего сына за границу, спрятав под одеялом в кабине. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 25 ноября на пункте пропуска «Рава-Руська». Отец хотел вывезти 21-летнего сына, не имевшего законных оснований для пересечения границы.

Парень спрятался в спальном отделении кабины грузового автомобиля, завернувшись в одеяло.

Юноша привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Также ему грозит ответственность за уклонение от мобилизации.

Водителю грузовика грозит ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. Пограничники направили сообщения о нарушителях в полицию.

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