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  1. В мире

Украинка пыталась вывезти в Польшу более 67 кг янтаря в салоне легковушки

20:02, 25 октября 2023
Украинка попыталась вывезти в Польшу контрабандой крупную партию янтаря в специально оборудованном автомобиле.
Украинка пыталась вывезти в Польшу более 67 кг янтаря в салоне легковушки
Источник фото: Люблинская таможня
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Таможенники и представители налоговой службы Польши разоблачили незаконный импорт янтаря во время осмотра легкового автомобиля Ford, который пересек границу из Украины. Гражданка Украины, пыталась провести контрабандный товар, скрытый в специально переработанной панели приборов и порогах автомобиля, – сообщает Люблинская таможня.

В результате было найдено различные размеры янтаря, от мелких камней до значительных незачищенных комков. Предварительно оценка рыночной стоимости этого товара составила около 870 тысяч злотых. Управление налогов привлечет гражданку Украины к ответственности за нарушение налогового законодательства.

Изъятый янтарь вместе с автомобилем, специально подготовленным для контрабанды, был передан в уполномоченные службы. Сейчас следствие ведет Люблинская таможенно-налоговая служба.

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