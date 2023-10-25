Украинка пыталась вывезти в Польшу более 67 кг янтаря в салоне легковушки

Украинка попыталась вывезти в Польшу контрабандой крупную партию янтаря в специально оборудованном автомобиле.

Источник фото: Люблинская таможня

Таможенники и представители налоговой службы Польши разоблачили незаконный импорт янтаря во время осмотра легкового автомобиля Ford, который пересек границу из Украины. Гражданка Украины, пыталась провести контрабандный товар, скрытый в специально переработанной панели приборов и порогах автомобиля, – сообщает Люблинская таможня.

В результате было найдено различные размеры янтаря, от мелких камней до значительных незачищенных комков. Предварительно оценка рыночной стоимости этого товара составила около 870 тысяч злотых. Управление налогов привлечет гражданку Украины к ответственности за нарушение налогового законодательства.

Изъятый янтарь вместе с автомобилем, специально подготовленным для контрабанды, был передан в уполномоченные службы. Сейчас следствие ведет Люблинская таможенно-налоговая служба.

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