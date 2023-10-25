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  1. В Украине

В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения

17:21, 25 октября 2023
Теперь запрещено перевозить детей ростом менее 150 сантиметров в автомобилях без использования детских удерживающих систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
В патрульной полиции объяснили детали изменений в Правила дорожного движения
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Как мы писали, 20 октября Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения. Эти изменения имеют цель приблизить законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил нововведения в ПДД, которые ждут водителей.

Он отметил, что первое изменение касается включения водителями дневных ходовых огней или, при их отсутствии в конструкции автомобиля, ближнего света фар. Если до сих пор водители в период с 1 октября по 1 мая во время движения вне населенных пунктов в светлое время суток были обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, то теперь это правило будет действовать постоянно, а не только в указанный период.

«Практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран. По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%», – говорится в сообщении Белошицкого в Фейсбук.

Также новое правило касается перевозки детей в автокреслах или других системах, способных удерживать ребенка. Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка - 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

«Использование детских удерживающих систем – это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы», – подчеркнул Белошицкий.

На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

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