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  1. В Україні

У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил дорожнього руху

17:21, 25 жовтня 2023
Відтепер заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у автівках без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.
У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил дорожнього руху
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Як ми писали, 20 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив нововведення до ПДР, які чекають на водіїв.

Він зазначив, що перша зміна стосується увімкнення водіями денних ходових вогнів або, за їх відсутності в конструкції автомобіля, ближнього світла фар. Якщо дотепер водії в період з 1 жовтня до 1 травня під час руху поза населеними пунктами у світлу пору доби були зобов’язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, то тепер це правило діятиме постійно, а не лише у згаданий період.

«Практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в низці європейських країн. За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%», – йдеться в повідомленні Білошицького у Фейсбук.

Також нове правило стосується перевезення дітей у автокріслах або інших системах, які здатні утримувати дитину. Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини - 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

«Використання дитячих утримуючих систем – це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми», – наголосив Білошицький.

На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

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