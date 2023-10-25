Кличко уволил директора столичной ритуальной службы за «неудовлетворительную работу»

Исполнение обязанностей директора службы временно возложено его заместителя до назначения нового директора.

В среду, 25 октября, мэр Киева Виталий Кличко уволил директора ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» Александра Голуба. Об этом говорится на сайте КГГА.

Основанием для увольнения стало «ненадлежащее исполнение руководителем ритуальной службы своих должностных обязанностей и неудовлетворительная работа». Исполнение обязанностей директора службы временно возложено его заместителя до назначения нового директора.

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