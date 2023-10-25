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  1. В Україні

Кличко звільнив директора столичної ритуальної служби за «незадовільну роботу»

17:14, 25 жовтня 2023
Виконання обов'язків директора служби тимчасово покладено на його заступника до призначення нового директора.
Кличко звільнив директора столичної ритуальної служби за «незадовільну роботу»
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У середу, 25 жовтня, мер Києва Віталій Кличко звільнив директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» Олександра Голуба. Про це йдеться на сайті КМДА.

Підставою для звільнення стало «неналежне виконання очільником ритуальної служби своїх посадових обов’язків та незадовільна робота». Виконання обов'язків директора служби тимчасово покладено на його заступника до призначення нового директора.

Раніше ми писали, що обрано очільника Департаменту запобігання і протидії корупції в КМДА.

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