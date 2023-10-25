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  1. У світі

Українка намагалася вивезти до Польщі понад 67 кг бурштину в салоні легковика

20:02, 25 жовтня 2023
Українка спробувала вивезти до Польщі контрабандою велику партію бурштину в спеціально обладнаному автомобілі.
Українка намагалася вивезти до Польщі понад 67 кг бурштину в салоні легковика
Джерело фото: Люблінська митниця
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Митники та представники податкової служби Польщі викрили незаконний імпорт бурштину під час огляду легкового автомобіля Ford, що перетнув кордон з України. Громадянка України, намагалася провести контрабандний товар, прихований у спеціально переробленій панелі приладів та порогах автомобіля, – повідомляє Люблінська митниця.

У результаті було знайдено різні розміри бурштину, від дрібних камінців до значних незачищених грудок. Попередньо оцінка ринкової вартості цього товару становила близько 870 тисяч злотих. Управління податків приверне громадянку України до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Вилучений бурштин разом із автомобілем, спеціально підготовленим для контрабанди, був переданий до уповноважених служб. Зараз слідство веде Люблінська митно-податкова служба.

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