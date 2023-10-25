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Кабмин Словакии пополнился антиукраинскими членами правительства

18:47, 25 октября 2023
Словакия назначила нового премьер-министра Роберта Фицо, известного своей позицией в отношении Украины.
Кабмин Словакии пополнился антиукраинскими членами правительства
Источник фото: aktuality.sk
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В среду президент Словакии Зузана Чапутова утвердила состав нового правительства и назначила Роберта Фицо на пост премьер-министра страны. Роберт Фицо является лидером антиукраинской партии Smer. Кроме того, были и другие назначения антиукраинских чиновников, – пишет aktuality.sk.

Новый премьер-министр выразил благодарность президенту за назначение членов кабинета. Фицо также отметил, что Словакия прошла сложный путь в своем становлении и уверенно ступила с "правильной ноги", при этом называя современное общество дегенеративным.

Новость также включает информацию о составе нового правительства Словакии, где министром обороны стал бывший глава Министерства внутренних дел Роберт Калиняк, а главой Министерства иностранных дел Словакии избрали Юрая Бланара, который ранее высказывал сомнения относительно ситуации в Украине и давал советы Киеву.

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