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  1. В Україні

Теракт на Каховській ГЕС призвів до забруднення токсинами Чорного моря: гине риба та дельфіни

07:00, 2 листопада 2023
Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у Чорне море потрапила значна кількість токсичних речовин, включаючи метали, хлорорганічні сполуки та нафту.
Теракт на Каховській ГЕС призвів до забруднення токсинами Чорного моря: гине риба та дельфіни
Джерело фото: BBC
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Впродовж п'яти місяців після російського теракту на дамбі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), через який відбувся викид великої кількості токсичних речовин, у Чорному морі і досі залишаються небезпечні забруднення, які вплинули на місцеву рибу. Про це повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу.

Коморін наголосив, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у морську воду потрапила значна кількість токсичних речовин, включаючи метали, хлорорганічні сполуки та нафту. Результати досліджень показали, що концентрація цих речовин у деяких випадках перевищує допустимі норми в сотні та тисячі разів.

Ці токсичні речовини розпочали накопичуватися у трофічному ланцюзі морської екосистеми, спочатку впливаючи на мешканців моря, таких як мідії, кефалі, і навіть дельфіни, які були знайдені мертвими біля узбережжя Одеси. Відзначено, що один з дельфінів активно полював на забруднену рибу, після чого загинув від надмірного накопичення токсинів у своєму організмі.

Крім того, часткова кількість забруднень залишилася у Дніпро-Бузькому лимані та Одеській затоці. Ситуація з забрудненням Чорного моря коливається відповідно до погодних умов, залежачи від напрямку вітрів. При певних погодних умовах, токсичні речовини можуть концентруватися в окремих місцях.

Коморін також прокоментував питання про безпеку купання у Чорному морі, особливо на узбережжі Одеси. Він зауважив, що токсичні показники води покращуються при сприятливих погодних умовах, коли вітер дує з іншого напрямку. Проте в обмежених ситуаціях, коли є підвищений ризик забруднення, не рекомендується купатися в морі, і також не рекомендується вживати морепродукти та рибу, яку було зловлено недалеко від узбережжя Одеси.

Наразі, вчені здійснюють дослідження для визначення обсягу забруднення і його впливу на біорізноманіття Чорного моря. Українські вчені також планують відправити проби біологічних організмів до європейських лабораторій для більш докладного аналізу токсичних речовин. Важливо визначити, які саме речовини найбільше впливають на морські організми.

Зараз ситуація з попередньою діагностикою та очищенням води від залишкових забруднень контролюється залежно від погодних умов та інших факторів. Ситуація також ускладнюється через вплив військових дій та ракетних ударів в море під час конфлікту, які можуть додатково забруднити воду ракетним паливом.

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