Теракт на Каховской ГЭС привел к загрязнению токсинами Черного моря: гибнет рыба и дельфины

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС в Черное море попало значительное количество токсичных веществ, включая металлы, хлорорганические соединения и нефть.

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В течение пяти месяцев после российского теракта на дамбе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), из-за которого произошел выброс большого количества токсичных веществ, в Черном море до сих пор остаются опасные загрязнения, которые повлияли на местную рыбу. Об этом сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин во время брифинга.

Коморин отметил, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС в морскую воду попало значительное количество токсичных веществ, включая металлы, хлорорганические соединения и нефть. Результаты исследований показали, что концентрация этих веществ в некоторых случаях превышает допустимые нормы в сотни и тысячи раз.

Эти токсичные вещества начали накапливаться в трофической цепи морской экосистемы, сначала влияя на обитателей моря, таких как мидии, кефали, и даже дельфины, которые были найдены мертвыми у побережья Одессы. Отмечено, что один из дельфинов активно охотился на загрязненную рыбу, после чего погиб от чрезмерного накопления токсинов в своем организме.

Кроме того, частичное количество загрязнений осталось в Днепро-Бугском лимане и Одесском заливе. Ситуация с загрязнением Черного моря колеблется в соответствии с погодными условиями, завися от направления ветров. При определенных погодных условиях, токсичные вещества могут концентрироваться в отдельных местах.

Коморин также прокомментировал вопрос о безопасности купания в Черном море, особенно на побережье Одессы. Он отметил, что токсичные показатели воды улучшаются при благоприятных погодных условиях, когда ветер дует с другого направления. Однако в ограниченных ситуациях, когда есть повышенный риск загрязнения, не рекомендуется купаться в море, и также не рекомендуется употреблять морепродукты и рыбу, которая была поймана недалеко от побережья Одессы.

Сейчас ученые проводят исследования для определения объема загрязнения и его влияния на биоразнообразие Черного моря. Украинские ученые также планируют отправить пробы биологических организмов в европейские лаборатории для более подробного анализа токсичных веществ. Важно определить, какие именно вещества больше всего влияют на морские организмы.

Сейчас ситуация с предварительной диагностикой и очисткой воды от остаточных загрязнений контролируется в зависимости от погодных условий и других факторов. Ситуация также осложняется из-за влияния военных действий и ракетных ударов в море во время конфликта, которые могут дополнительно загрязнить воду ракетным топливом.

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