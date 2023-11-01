Новоназначенный посол Чехии Радек Пех начал работу в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины принял копии верительных грамот у новоназначенного посла.

Источник фото: mfa.gov.ua

Сегодня, 1 ноября, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Чешской Республики в Украине Радека Пеха.

Как сообщили в МИД, заместитель министра пожелал Радеку Пеху успехов в его деятельности на должности посла Чешской Республики в Украине.

Также мы сообщали, что Польша назначила нового посла в Украине: кто им стал.

Ранее мы писали, что Чехия назначила нового посла в Украине – дипмиссию в Киеве возглавит Радек Пех.

Источник фото: mfa.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.