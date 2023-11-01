Новопризначений посол Чехії Радек Пех розпочав роботу в Україні

Заступник міністра закордонних справ України прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Сьогодні, 1 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чеської Республіки в Україні Радека Пеха.

Як повідомили у МЗС, заступник міністра побажав Радеку Пеху успіхів у його діяльності на посаді посла Чеської Республіки в Україні.

Також ми повідомляли, що Польща призначила нового посла в Україні: хто ним став.

Раніше ми писали, що Чехія призначила нового посла в Україні – дипмісію у Києві очолить Радек Пех.

Джерело фото: mfa.gov.ua

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