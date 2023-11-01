Збували незаконно виготовлене пальне в Києві та області: судитимуть злочинну групу

Правоохоронці вилучили понад 110 тис. літрів дизелю та більше 17 тис. літрів бензину.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників злочинної групи за фактами придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, мешканець Київщини створив злочинну групу до якої залучив двох спільників. Не маючи дозволу та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів вони налагодили збут незаконно виготовленого пального на території столиці та Київської області.

«Зберігали бензин, дизельне пальне та газ на орендованій нафтобазі, а збували їх через підконтрольну мережу модульних АЗС.

Отриманий прибуток розподілявся між всіма учасниками групи, частина доходу витрачалася на фінансування подальшої злочинної діяльності організованої групи», - казано у повідомленні.

Відповідно до висновків експертів, незаконно виготовлене пальне вкрай низької якості та не відповідає вимогам Державних стандартів і встановленим нормативним документам України.

Вилучені за результатами 11 обшуків понад 110 тис. літрів дизелю, більше 17 тис. літрів бензину та 8 тис. літрів газу арештовано. Вартість вилученого становить майже 11 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.