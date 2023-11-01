Перетин кордону з паспортом в «Дії»: у ДПСУ прокоментували

У Держприкордонслужбі надали роз’яснення щодо перевірки прикордонниками документів через застосунок «Дія».

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У зв’язку із тим, що у засобах масової інформації поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку «Дія» для пропуску через кордон, у Держприкордонслужбі вирішили надати роз’яснення.

«Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну», - сказано у повідомленні.

Також у ДПСУ пояснюють, що для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично.

«Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи. Також прикордонники можуть прийняти документи в «Дії», які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в «Дії» та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка», - наголосили у ДПСУ.

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