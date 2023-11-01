Продавали гранатомети, автомати та боєприпаси: судитимуть учасників злочинної групи

Покупців учасники організованої групи підшуковували на військовому аукціоні.

На Волині трьом громадянам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю у складі організованої групи.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, киянин та двоє жителів Черкаської області упродовж квітня-липня 2023 року реалізовували схему незаконного збуту вогнепальної зброї й боєприпасів на території України.

Покупців учасники організованої групи підшуковували на військовому аукціоні.

«Підозрювані продали два підствольних гранатомети «ГП-25», боєприпаси до них та три автомати Калашникова з набоями.

Під час санкціонованих судом обшуків у їхніх помешканнях та транспортних засобах вилучено мобільні телефони, понад 30 тис грн неправомірно отриманих грошових коштів, вогнепальну зброю з боєприпасами», - сказано у повідомленні.

У рамках кримінального провадження на вилучене накладено арешт.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Прокурори наполягають на обранні такого ж запобіжного заходу і третьому учаснику групи.

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