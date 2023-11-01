Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом’янський райсуд Києва шукає помічника судді.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантна посада помічника судді (спеціалізація з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення). Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Вимоги до кандидата:

- Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

- Досвід роботи не менше одного року

- Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

- Відсутність судимості

«Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 09.11.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34

В разі погодження суддею Вашої кандидатури на бажану посаду, з Вами зв’яжеться працівник відділу кадрової роботи та управління персоналом Солом’янського районного суду міста Києва після закінчення терміну прийому резюме», - сказано у повідомленні.

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