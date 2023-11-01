Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

20:08, 1 листопада 2023
Солом’янський райсуд Києва шукає помічника судді.
Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади
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Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантна посада помічника судді (спеціалізація з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення). Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Вимоги до кандидата:

- Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

- Досвід роботи не менше одного року

- Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

- Відсутність судимості

«Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 09.11.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34

В разі погодження суддею Вашої кандидатури на бажану посаду, з Вами зв’яжеться працівник відділу кадрової роботи та управління персоналом Солом’янського районного суду міста Києва після закінчення терміну прийому резюме», - сказано у повідомленні.

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