Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є вакантна посада помічника судді (спеціалізація з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення). Про це йдеться на офіційному сайті суду.
Вимоги до кандидата:
- Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»
- Досвід роботи не менше одного року
- Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)
- Відсутність судимості
«Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]
Документи приймаються до 09.11.2023 року включно.
За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34
В разі погодження суддею Вашої кандидатури на бажану посаду, з Вами зв’яжеться працівник відділу кадрової роботи та управління персоналом Солом’янського районного суду міста Києва після закінчення терміну прийому резюме», - сказано у повідомленні.
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