Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В Украине

Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

20:08, 1 ноября 2023
Соломенский райсуд Киева ищет помощника судьи.
Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности
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Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде есть вакантная должность помощника судьи (специализация по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях). Об этом говорится на официальном сайте суда.

Требования к кандидату:

- образование высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

- опыт работы не менее одного года

- свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (выписки из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком)

- отсутствие судимости

«Резюме направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 09.11.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34

В случае согласования судьей Вашей кандидатуры на желаемую должность с Вами свяжется работник отдела кадровой работы и управления персоналом Соломенского районного суда города Киева по окончании срока приема резюме», - сказано в сообщении.

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