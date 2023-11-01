Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Соломенский райсуд Киева ищет помощника судьи.

Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде есть вакантная должность помощника судьи (специализация по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях). Об этом говорится на официальном сайте суда.

Требования к кандидату:

- образование высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

- опыт работы не менее одного года

- свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (выписки из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком)

- отсутствие судимости

«Резюме направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 09.11.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34

В случае согласования судьей Вашей кандидатуры на желаемую должность с Вами свяжется работник отдела кадровой работы и управления персоналом Соломенского районного суда города Киева по окончании срока приема резюме», - сказано в сообщении.

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