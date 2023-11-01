Продавали гранатометы, автоматы и боеприпасы: будут судить участников преступной группы.

Покупателей участники организованной группы подыскивали на военном аукционе.

На Волыни троим гражданам доложено о подозрении в незаконном обращении с оружием в составе организованной группы.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, киевлянин и два жителя Черкасской области в течение апреля-июля 2023 года реализовывали схему незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины.

Покупателей участники организованной группы подыскивали на военном аукционе.

«Подозреваемые продали два подствольных гранатомета «ГП-25», боеприпасы к ним и три автомата Калашникова с патронами.

Во время санкционированных судом обысков в их помещениях и транспортных средствах изъяты мобильные телефоны, более 30 тыс. грн. неправомерно полученных денежных средств, огнестрельное оружие с боеприпасами», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства на изъятый наложен арест.

Двум подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей. Прокуроры настаивают на избрании такого же меры пресечения и третьему участнику группы.

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