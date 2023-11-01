Пересечение границы с паспортом в «Дії»: в ГПСУ прокомментировали

В Госпогранслужбе предоставили разъяснения по поводу проверки пограничниками документов через приложение «Дія».

Источник фото: dpsu.gov.ua

В связи с тем, что в средствах массовой информации распространяется сообщение, что пограничники не принимают э-документы в приложении «Дія» для пропуска через границу, в Госпогранслужбе решили предоставить разъяснение.

«В очередной раз отметим, согласно требованиям законодательства, э-паспорт и э-паспорт для выезда за границу не являются документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину», - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ объясняют, что для пересечения границы у лица заграничный паспорт должен быть имеющимся физически.

«Э-паспорта могут помочь пограничникам осуществить дополнительную идентификацию личности. Также пограничники могут принять документы в «Дії», которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность или другие, необходимые для пропуска через границу определенных категорий граждан.

Однако, если у инспекторов Госпогранслужбы Украины возникнут сомнения по поводу действительности документов в «Дії» и подлинности самого мобильного приложения, может быть проведена дополнительная проверка», - подчеркнули в ГПСУ.

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