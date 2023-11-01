Сбывали незаконно изготовленное горючее в Киеве и области: будут судить преступную группу

Правоохранители изъяли более 110 тыс. литров дизеля и более 17 тыс. литров бензина.

Стражи порядка направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и двух участников преступной группы по фактам приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, житель Киевщины создал преступную группу, в которую привлек двух сообщников. Не имея разрешения и лицензий по обороту подакцизных товаров, они наладили сбыт незаконно изготовленного горючего на территории столицы и Киевской области.

«Хранили бензин, дизельное топливо и газ на арендованной нефтебазе, а сбывали их через подконтрольную сеть модульных АЗС.

Полученная прибыль распределялась между всеми участниками группы, часть дохода тратилась на финансирование дальнейшей преступной деятельности организованной группы», - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, незаконно изготовлено горючее крайне низкого качества и не отвечает требованиям Государственных стандартов и установленным нормативным документам Украины.

Изъяты по результатам 11 обысков более 110 тыс. литров дизеля, более 17 тыс. литров бензина и 8 тыс. литров газа арестованы. Стоимость изъятого составляет около 11 млн грн.

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