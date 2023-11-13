Українські хакери привітали взломом російські енергетичні компанії в День військ РХБЗ

Українські хакери взламали російські енергетичні сайти в День військ РХБЗ.

Джерело фото: odessa-life.od.ua

До дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки українські хакери провели акцію, у ході якої здійснили атаку на сайти енергетичної компанії та інші ресурси. Про це повідомило Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

««У Путіна знову підгорає»: українські військові хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки», - йдеться в повідомленні.

За даними Центру, вражено сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій.

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