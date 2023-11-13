НАДС затвердило Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності держслужбовців

Методичні рекомендації стосуються державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».

Національне агентство України з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та їх перегляду. Наказ від 10 листопада 2023 р. № 181-23 підписала голова НАДС Наталія Алюшина.

«Відповідно до пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та їх перегляду, що додаються.

2.Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 24 грудня 2020 року № 257-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності, та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «А», та їх перегляду» (зі змінами)», - йдеться у тексті наказу.

Нагадаємо, Єврокомісія вважає, що в Україні зробили недостатньо для реформи державної служби.

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