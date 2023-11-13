НАГС утвердило Методические рекомендации по определению задач и ключевых показателей результативности госслужащих

Методические рекомендации касаются государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А».

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по определению задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А», и их пересмотру. Приказ от 10 ноября 2023 г. № 181-23 подписала глава НАДС Наталья Алюшина.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 500,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Методические рекомендации по определению задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А», и прилагаемых их пересмотров.

2.Признать утратившим силу приказ Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 24 декабря 2020 года № 257-20 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности категории «А» и их пересмотра» (с изменениями)», - говорится в тексте приказа.

Напомним, Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы.

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