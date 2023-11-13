Украинские хакеры поздравили взломом российские энергетические компании в День войск РХБЗ

Украинские хакеры взломали российские энергетические сайты в День войск РХБЗ.

Источник фото: odessa-life.od.ua

Ко дню российских войск радиационной и химической безопасности украинские хакеры провели акцию, в ходе которой совершили атаку на сайты энергетической компании и другие ресурсы. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций в Telegram.

""У Путина снова подгорает": украинские военные хакеры провели акцию ко дню российских войск радиационной и химической безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Центра, поражены сайты энергетической компании и ресурсы, которые использовались российскими военными для создания трафика во время информационно-психологических операций.

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