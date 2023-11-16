Запроваджувала освітні стандарти рф: в Херсоні затримали очільницю канцелярії одного із університетів

СБУ затримала очільницю канцелярії одного із херсонських університетів, яка активно вела кремлівську пропаганду.

Джерело фото: СБУ

У Херсоні затримали керівницю «канцелярії» одного з університетів, яка систематично запроваджувала російські освітні стандарти після окупації Херсона. Вона очолила відділ документообігу, виконуючи вказівки окупаційної адміністрації щодо впровадження російських стандартів освіти, – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що жінка активно підтримувала російську агресію, навіть отримала російський паспорт та «голосувала» за анексію Херсонщини. Вона приймала участь у пропагандистських заходах окупаційної адміністрації, закликаючи місцевих мешканців підтримати окупантів у війні проти України.

Крім того, діячка використовувала соціальні мережі для масового поширення кремлівської пропаганди, вигадуючи події та героїзуючи російських військових та окупаційних угруповань у Херсоні. Навіть після звільнення міста вона продовжувала активно пропагувати ворожу інформацію в інтернеті.

Після затримання у помешканні зловмисниці було знайдено документи, які підтверджували її співпрацю з окупантами, фото з російськими військовими у Херсоні, а також прокремлівську символіку та інші докази її незаконної діяльності.

Злочинниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Їй загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки.

Раніше затримали доцента університету, який коригував ракетні удари рф по Харкову.

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