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  1. В Україні

Затримали доцента університету, який коригував ракетні удари рф по Харкову

10:14, 15 листопада 2023
Зрадник також відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій в обласному центрі.
Затримали доцента університету, який коригував ракетні удари рф по Харкову
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У Харкові повідомили про підозру 49-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, передає Харківська обласна прокуратура.

У прокуратурі зазначають, що доцент одного з харківських університетів через месенджер «Телеграм» отримав пропозицію від громадянина рф щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України, на що він погодився.

«Викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові.

Також він фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку зс рф.

Крім того, зрадник відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій в обласному центрі», - сказано  повідомленні.

Також на завдання росіянина підозрюваний зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його квартирі вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з представником держави-агресорки.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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