Задержали доцента университета, корректировавшего ракетные удары рф по Харькову

Предатель также отслеживал деятельность иностранных волонтерских организаций в областном центре.

В Харькове сообщили о подозрении 49-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, передает Харьковская областная прокуратура.

В прокуратуре отмечают, что доцент одного из харьковских университетов через мессенджер «Телеграмм» получил предложение от гражданина россии по осуществлению на конфиденциальной основе сотрудничества в проведении подрывной деятельности против Украины, на что он согласился.

«Преподаватель собирал и передавал российскому куратору информацию о передвижении сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове.

Также он фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны россии.

Кроме того, предатель отслеживал деятельность иностранных волонтерских организаций в областном центре», - говорится в сообщении.

Также на задание россиянина подозреваемый собрал и направил данные о политической позиции своих коллег — отдельных преподавателей харьковского вуза.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в его квартире изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с представителем государства-агрессоры.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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