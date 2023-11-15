Задержали доцента университета, корректировавшего ракетные удары рф по Харькову

В Харькове сообщили о подозрении 49-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, передает Харьковская областная прокуратура.
В прокуратуре отмечают, что доцент одного из харьковских университетов через мессенджер «Телеграмм» получил предложение от гражданина россии по осуществлению на конфиденциальной основе сотрудничества в проведении подрывной деятельности против Украины, на что он согласился.
«Преподаватель собирал и передавал российскому куратору информацию о передвижении сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове.
Также он фиксировал последствия ракетных ударов по одному из харьковских оборонных предприятий, которое систематически подвергалось обстрелам со стороны россии.
Кроме того, предатель отслеживал деятельность иностранных волонтерских организаций в областном центре», - говорится в сообщении.
Также на задание россиянина подозреваемый собрал и направил данные о политической позиции своих коллег — отдельных преподавателей харьковского вуза.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в его квартире изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с представителем государства-агрессоры.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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