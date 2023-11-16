В Україну з візитом прибув новопризначений глава МЗС Великої Британії Девід Камерон: відео

В Україну прибув новий міністр закордонних справ Великої Британії.

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Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон здійснив свій перший робочий візит на новій посаді в Україну.

Про його прибуття до Києва повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну.

Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!», - написав Зеленський.

Як ми розповідали, новим главою МЗС Великої Британії став колишній прем'єр Девід Кемерон.

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