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Як юрособі, яка не зареєстрована в ЄДР, знятися з обліку в податковій: роз’яснення

15:21, 16 листопада 2023
Юрособи, відомості щодо яких не містяться в ЄДР (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до ДПС за основним місцем обліку заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП.
Як юрособі, яка не зареєстрована в ЄДР, знятися з обліку в податковій: роз’яснення
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, як юрособі, яка не зареєстрована в ЄДР, знятися з обліку в податковій.

Так, 13 жовтня 2023 року набрав чинності наказ Мінфіну від 17.07.2023 №396 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Наказом №396 пункт 11.2 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів викладено у новій редакції.

Так, юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

  • заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП (додаток 14), дата якої фіксується в журналі за формою №6-ОПП;
  • копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;
  • копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Заява за формою №8-ОПП та копії документів, передбачені цим пунктом, можуть бути подані до контролюючого органу в один із таких способів:

  • особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою;
  • поштою;
  • в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

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