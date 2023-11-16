Как юрлицу, не зарегистрированному в ЕГР, сняться с учета в налоговом: разъяснение

Юрлица, сведения о которых не содержатся в ЕГР (в том числе воинские части), обязаны подать в ГНС по основному месту учета заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме №8-ОПП.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как юрлицу, не зарегистрированному в ЕГР, сняться с учета в налоговом.

Так, 13 октября 2023 вступил в силу приказ Минфина от 17.07.2023 №396 «Об утверждении Изменений в Порядок учета налогоплательщиков и сборов».

Приказом №396 пункт 11.2 раздела XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов изложен в новой редакции.

Так, юридические лица, для которых законом установлены особенности их государственной регистрации и сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре (в том числе воинские части), обязаны подать в контролирующий орган по основному месту учета следующие документы:

заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме №8-ОПП (приложение 14), дата которой фиксируется в журнале по форме №6-ОПП;

копию распорядительного документа (решения) владельца или органа, уполномоченного на то учредительными документами о прекращении;

копию распорядительного документа об образовании комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии).

Заявление по форме №8-ОПП и копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть поданы в контролирующий орган одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или представителем, уполномоченным на это лицом;

по почте;

в электронной форме с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах».

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