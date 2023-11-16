Внедряла образовательные стандарты рф: в Херсоне задержали руководительницу канцелярии одного из университетов

СБУ задержала руководительницу канцелярии одного из херсонских университетов, которая активно вела кремлевскую пропаганду.

Источник фото: СБУ

В Херсоне задержали руководительницу "канцелярии" одного из университетов, которая систематически вводила российские образовательные стандарты после оккупации Херсона. Она возглавила отдел документооборота, выполняя указания оккупационной администрации по внедрению российских стандартов образования, - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что женщина активно поддерживала российскую агрессию, даже получила российский паспорт и "голосовала" за аннексию Херсонщины. Она принимала участие в пропагандистских мероприятиях оккупационной администрации, призывая местных жителей поддержать оккупантов в войне против Украины.

Кроме того, деятельница использовала социальные сети для массового распространения кремлевской пропаганды, придумывая события и героизируя российских военных и оккупационных группировок в Херсоне. Даже после освобождения города она продолжала активно пропагандировать враждебную информацию в интернете.

После задержания в квартире злоумышленницы были найдены документы, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами, фото с российскими военными в Херсоне, а также прокремлевская символика и другие доказательства ее незаконной деятельности.

Преступнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ей грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации преступных действий фигурантки.

Ранее задержали доцента университета, который корректировал ракетные удары рф по Харькову.

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