Як не стати жертвою шахраїв при купівлі в інтернет-магазинах: поради поліції

Поради українцям від поліції, як не зіштовхнутися з інтернет-шахрайством.

Патрульна поліція Кривого Рогу дала поради громадянам, як не стати жертвою шахраїв при купівлі в інтернет-магазинах. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Серед них:

- Не користуйтеся підозрілими сервісами або занадто заманливими пропозиціями. Доведено, продавці, що пропонують найнижчі ціни — часто виявляються шахраями.

- Не робіть великих передоплат, купуючи щось в інтернет-магазині. Безпечніше використовувати післяплату, як спосіб оплати: ви сплачуєте за товар після того, як переконаєтеся у його наявності.

- Створюйте складні паролі та не повторюйте їх для різних акаунтів у соцмережах.

- Не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах, у жодному разі не повідомляйте термін дії платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі.

«Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити — звернутися на лінію 102», - додали у поліції.

Раніше ми писали, що Патрульна поліція Києва дала кілька порад, як уберегтися від протиправних дій шахраїв, які використовують схему — «грошова реформа».

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