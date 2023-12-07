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  1. В Украине

Как не стать жертвой мошенников при покупке в интернет-магазинах: советы полиции

11:32, 7 декабря 2023
Советы украинцам от полиции, как не столкнуться с интернет-мошенничеством.
Как не стать жертвой мошенников при покупке в интернет-магазинах: советы полиции
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Патрульная полиция Кривого Рога дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке в интернет-магазинах. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Среди них:

- Не пользуйтесь подозрительными сервисами или слишком заманчивыми предложениями. Доказано, что продавцы, предлагающие самые низкие цены — часто оказываются мошенниками.

- Не делайте больших предоплат, покупая что-то в интернет-магазине. Безопаснее использовать наложенный платеж, как способ оплаты: вы платите за товар после того, как убедитесь в его наличии.

- Создавайте сложные пароли и не повторяйте их для различных аккаунтов в соцсетях.

- Не предоставляйте личные данные на незнакомых сайтах, ни в коем случае не сообщайте срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли.

«Если вы все же стали жертвой мошенников в интернете, первое, что нужно сделать - обратиться на линию 102», - добавили в полиции.

Ранее Патрульная полиция Киева дала несколько советов, как уберечься от противоправных действий мошенников, которые используют схему – «денежная реформа».

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